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9 січня • оновлено в 23:54
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Невигідний Джошуа: російський ексчемпіон оцінив Усика

1.7т
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Українець Олександр Усик навряд чи вийде на ринг проти британця Ентоні Джошуа, оскільки в команді AJ напевно побоюються нашого співвітчизника.

Таку думку в інтерв'ю журналісту Владиславу Усачову висловив колишній чемпіон світу в суперважкому дивізіоні росіянин Султан Ібрагімов.

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"Я не думаю, що Джошуа організують бій з Усиком, тому що Усик тій стороні дуже невигідний. Усик може переграти Джошуа. Для Усика в суперважкій вазі найважчі суперники – Уайлдер і Ф'юрі. Уайлдер може просто пробити захист, а Ф'юрі буде його тримати на дистанції і нічого не дасть зробити. З іншими боксерами я не бачу проблем для Усика", – сказав Ібрагімов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Тайсона Ф'юрі сам Олександр Усик назвав на сьогодні найскладнішим для себе опонентом у дивізіоні.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Ентоні Джошуа Олександр Усик
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