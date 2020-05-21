"Нести "русскій мір" в Київ": Грицай - про бій з Усиком

Чемпіон України з боротьби серед молоді, бронзовий призер чемпіонату Європи Богдан Грицай назвав вчинок Усика, після якого бій з ним буде скасовано.
"Що повинен зробити Усик, щоб я відмовився від бою? Хоча б перестати нести "русскій мір" нам в Київ", - заявив борець в інтерв'ю OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грицай заявив, що кинув виклик боксеру Олександру Усику, щоб "показати, що за проросійську позицію можна отримати по морді".
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