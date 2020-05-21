"Нести "русскій мір" в Київ": Грицай - про бій з Усиком

Грицай відмовився від боксу , зазначивши, що Усик першим викликав його на бій, а він вибрав вид єдиноборств

Усик відповів на виклик , заявивши, що готовий зустрітися з чемпіоном України з боротьби серед молоді в боксерському рингу.

На відео кримчанина відреагував бронзовий призер чемпіонату Європи з вільної боротьби Богдан Грицай, викликавши Усика на бій без правил

Чемпіон України з боротьби серед молоді, бронзовий призер чемпіонату Європи Богдан Грицай назвав вчинок Усика, після якого бій з ним буде скасовано.

"Що повинен зробити Усик, щоб я відмовився від бою? Хоча б перестати нести "русскій мір" нам в Київ", - заявив борець в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грицай заявив, що кинув виклик боксеру Олександру Усику, щоб "показати, що за проросійську позицію можна отримати по морді".

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!