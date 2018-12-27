''Несправжній'': у Хабіба жорстко пройшлися по Мейвезеру

Менеджер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Алі Абделазіз принизив можливого суперника росіянина Флойда Мейвезера.
Він відзначив, що непереможений американець боїться провести поєдинок у боях без правил. "Він недостатньо хоробрий для цього. Він не настільки сильний, щоб перейти в ММА і бої без правил. Бокс – це напівспорт. ММА – це повноцінний спорт для справжніх хлопців. Флойд несправжній боєць, він спортсмен. А ось Хабіб – боєць", - розповів Абделазіз в інтерв'ю MMAJunkie.
Хабіб Нурмагомедов
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Флойд Мейвезер
instagram.com/floydmayweather
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після перемоги над ірландцем Конором Макгрегором задушливим прийомом Хабіб кинув виклик непереможеному американцеві Флойду Мейвезеру. Нурмагомедов планує битися з боксером у квітні наступного року в Росії. Поєдинок пройде за правилами боксу.
Американець вважається беззаперечним фаворитом потенційного протистояння з Хабібом.
Днями Нурмагомедов піддався ретельному огляду в одному з аеропортів Росії. Дагестанського спортсмена не впізнали прикордонники, перевіряючи його на приналежність до терористичних організацій.
Хабіб зажадав від президента UFC Дано Уайта легалізувати допінг. Росіянин таким чином відреагував на скандал із колишнім чемпіоном у напівважкій вазі Джоном Джонсом (22-1 MMA, 16-1 UFC), який провалив допінг-тест.