''Несправжній'': у Хабіба жорстко пройшлися по Мейвезеру

Менеджер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Алі Абделазіз принизив можливого суперника росіянина Флойда Мейвезера.

Він відзначив, що непереможений американець боїться провести поєдинок у боях без правил. "Він недостатньо хоробрий для цього. Він не настільки сильний, щоб перейти в ММА і бої без правил. Бокс – це напівспорт. ММА – це повноцінний спорт для справжніх хлопців. Флойд несправжній боєць, він спортсмен. А ось Хабіб – боєць", - розповів Абделазіз в інтерв'ю MMAJunkie.

Хабіб Нурмагомедов instagram.com/khabib_nurmagomedov

Флойд Мейвезер instagram.com/floydmayweather

Як повідомляв OBOZREVATEL: