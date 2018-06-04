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"Несправедливо!" Російський чемпіон заступився за Усика через бій з Гассієвим

1.3тЧитати новину російською

Відомий російський боксер Денис Лебедєв виступив за проведення фіналу Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) між Олександром Усиком і Муратом Гассіевим на нейтральній території. Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації у важкій вазі назвав несправедливим рішення організувати шоу в РФ після травми українця.

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"Я не думаю, що є якісь підкилимні ігри. Травми притаманні кожному боксеру. Так, ми можемо щось запідозрити, але напевно стверджувати не можемо. Не думаю, що людина, яка погодилася на участь в такому турнірі, дасть задню. Давайте говорити відверто: з огляду на нинішнє протистояння між Україною та Росією, було б не зовсім правильно проводити цей бій в РФ. було б справедливо провести його на нейтральній території", - сказав Лебедєв в інтерв'ю YouTube-каналу "Якийсь хлопець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії зробили заяву про бій Усик - Гассієв , виступивши із звинуваченнями на адресу Віталія Кличка.

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Теми
WBSSУсик - Гассиевбоксерська Ліга чемпіонів
Особи
Денис ЛебедєвОлександр УсикМурат Гассиев
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