"Несправедливо!" Російський чемпіон заступився за Усика через бій з Гассієвим

Відомий російський боксер Денис Лебедєв виступив за проведення фіналу Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) між Олександром Усиком і Муратом Гассіевим на нейтральній території. Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації у важкій вазі назвав несправедливим рішення організувати шоу в РФ після травми українця.

"Я не думаю, що є якісь підкилимні ігри. Травми притаманні кожному боксеру. Так, ми можемо щось запідозрити, але напевно стверджувати не можемо. Не думаю, що людина, яка погодилася на участь в такому турнірі, дасть задню. Давайте говорити відверто: з огляду на нинішнє протистояння між Україною та Росією, було б не зовсім правильно проводити цей бій в РФ. було б справедливо провести його на нейтральній території", - сказав Лебедєв в інтерв'ю YouTube-каналу "Якийсь хлопець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії зробили заяву про бій Усик - Гассієв , виступивши із звинуваченнями на адресу Віталія Кличка.