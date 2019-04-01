"Нервував через українців": тренер Гвоздика оцінив бій із Нгумбу

Тренер українця Олександра Гвоздика Тедді Атлас зазначив, що його підопічний занадто сильно нервував на старті бою з Дуду Нгумбу через велику кількість його співвітчизників на арені.

За словами американського наставника "Гвоздя", Олександр багато часу витратив на те, щоб пристосуватися до опонента.

Олександр Гвоздик і Тедді Атлас Top Rank

"Було багато його співвітчизників на арені, і спочатку він дещо нервував. У нього пішло трохи часу, щоб намацати ритм, але він був хорошим у кожному раунді. Він почав домінувати, знаходити його корпус, його джеби почали доходити до цілі, і він повинен був зупинити його, але, на жаль, сталося те, що сталося. Очевидно, що його співвітчизники чинили на нього тиск у першому захисті титулу", – цитує Атласа vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олександр Гвоздик захистив пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі, перемігши Дуду Нгумбу. Француз знявся з поєдинку в п'ятому раунді, пославшись на травму.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram