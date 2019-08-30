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"Непотрібні речі": Джошуа розповів Кемпбеллу, як перемогти Ломаченка

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Британський ексчемпіон світу Ентоні Джошуа дав кілька порад своєму співвітчизнику Люку Кемпбеллу напередодні бою з українцем Василем Ломаченком.

На думку AJ, претенденту слід правильно налаштуватися психологічно і бути уважним під час поєдинку.

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Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

Action Images

"Ломаченко має намір поставити Кемпбелла в положення, коли він буде робити непотрібні для нього речі. Ломаченко буде хитрувати, рухатися під кутом. Люку треба не потрапляти до цієї пастки, зберігати гарний захист і концентрацію, а від раунду до раунду дотримуватися свого плану. Якщо він вийде на бій з правильним мисленням, використовує свої можливості і скористається моментом, то увійде до історії", – сказав Джошуа в інтерв'ю Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Люк Кемпбелл під час прес-конференції перед боєм з Ломаченко спробував "віджати" один з чемпіонських поясів.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Ентоні Джошуа
Місце
Англія Лондон
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