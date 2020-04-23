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23 квітня • оновлено в 13:40
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Непереможному американцю Хейні погрожували вбивством через образу Ломаченка

1.7т
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Непереможний американський боксер Девін Хейні (24-0, 15 КО) розповів, що регулярно отримує смертельні погрози після расистських слів на адресу Василя Ломаченка.

У недавньому інтерв'ю Хейні сказав, що "ніколи не програє білому хлопцю", за що був жорстко розкритикований в мережі. Деякі фанати переходять межу і загрожують американцю розправою.

Девін Хейні

Девін Хейні

EssentiallySports

"Я даю дуже багато інтерв'ю. Прийшов момент, коли люди читають те, що я сказав, виривають фрази з контексту та перекручують їх. Я не мав на увазі нічого подібного. Я не расист і виступаю проти дискримінації у всіх її проявах. Ця ситуація стане для мене уроком", – цитує слова Хейні видання Boxing News 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько Девіна Хейні Білл відправив Ломаченка на пенсію, сказавши, що "дуже коротка кар'єра" українця добігає кінця.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Василь Ломаченко
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