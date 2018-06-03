Непереможного українського боксера "нокаутували" на Оболоні: фотофакт

Непереможного українського боксера Дениса Берінчика (8-0, 4 KO) жартівливо відправив у нокаут перший в історії України скелетоніст-олімпієць Влад Гераскевич. Зустріч двох знаменитих спортсменів пройшла в Києві на Оболонській набережній в рамках Оліміпйского дня.

Перші хвилини спарингу пройшли впевнено для Дениса. Срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні попрацював на публіку, а потім раптово "пропустив" удар і опинився на настилі рингу.

Новини Непереможний український боксер Денис Беринчик попався на крадіжці

Денис Беринчик isport.ua

Денис Беринчик isport.ua

Денис Беринчик isport.ua

Денис Беринчик isport.ua

Денис Беринчик isport.ua

Денис Беринчик isport.ua

Нагадаємо, що 16 грудня Беринчик завершив технічним нокаутом поєдинок в легкій вазі проти філіппінця Аллана Валлеспіна (11-2-0, 8 KO).