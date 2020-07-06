Непереможного російського боксера позбавили чемпіонського титулу

Непереможного російського боксера Олександра Беспутіна позбавили чемпіонського титулу за версією WBA в напівсередній вазі через вживання допінгу.

"Комітет прийняв рішення відібрати чемпіонський титул в напівсередній вазі у Олександра Беспутіна, який здав позитивний тест на допінг і був дискваліфікований протягом останніх шести місяців. Чемпіонський пояс залишається вакантним і буде розіграний в бою між кубинцем Йорданісом Угасом та американцем Абелем Рамосом. Переможець цього поєдинку зустрінеться з Раджабом Бутаєвим", – написано на офіційному сайті WBA.

На рахунку Беспутіна 14 перемог у 14 боях на професійному рівні. Дев'ять із них він закінчив нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин здав позитивний тест на допінг після чемпіонського поєдинку проти співвітчизника Бутаєва, який відбувся 1 грудня 2019 року і закінчився перемогою Беспутіна за очками.

Він не визнав свою провину і прийняв рішення розкрити пробу "Б". Вона показала той же результат, що і проба "А".