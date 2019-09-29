Непереможного боксера відправили в брутальний нокаут - опубліковано відео

Російський боксер таджицького походження Шавкат Рахімов (15-0, 12 КО) переміг південноафриканця Азінгу Фузіле (14-0, 8 КО) і став офіційним претендентом на титул чемпіона IBF.

Поєдинок у другій напівлегкій вазі пройшов в ПАР і завершився в 8-му раунді нокаутом місцевого бійця.

Наступним суперником 25-річного уродженця Єкатеринбурга буде володар чемпіонського титулу за версією IBF американець Тевін Фармер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Батир Ахмедов (7-1, 6 КО) з кримського Білогірська програв бій за титул регулярного чемпіона WBA в першій напівсередній вазі

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!