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30 вересня • оновлено в 06:00
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Непереможного боксера відправили в брутальний нокаут - опубліковано відео

5.8т Читати матеріал російською

Російський боксер таджицького походження Шавкат Рахімов (15-0, 12 КО) переміг південноафриканця Азінгу Фузіле (14-0, 8 КО) і став офіційним претендентом на титул чемпіона IBF.

Поєдинок у другій напівлегкій вазі пройшов в ПАР і завершився в 8-му раунді нокаутом місцевого бійця.

Наступним суперником 25-річного уродженця Єкатеринбурга буде володар чемпіонського титулу за версією IBF американець Тевін Фармер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Батир Ахмедов (7-1, 6 КО) з кримського Білогірська програв бій за титул регулярного чемпіона WBA в першій напівсередній вазі

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ПАР
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