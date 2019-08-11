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Непереможний український супертяж завершив бій потужним нокаутом

5.9т Читати матеріал російською

Український суперважковаговик Тарас Неудачин (4-0, 2 КО) виграв четвертий бій на професійному ринзі.

27-річний уродженець Олександрії на вечорі боксу в столиці Намібії в першому раунді нокаутував нігерійця Якима Тіджані. Уже в дебюті зустрічі Неудачин загнав опонента в кут, де ударом зліва по корпусу відправив його на канвас.

Як не намагався місцевий рефері затягнути відлік, щоб дати темношкірому боксеру час прийти себе, Тіджані продовжити поєдинок не зміг.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Тарас Неудачин

Тарас Неудачин

Instagram

Тарас Неудачин

Тарас Неудачин

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Український супертяж переміг ефектним нокаутом

У своєму крайньому бою Тарас 24 червня переміг Денні Нгокве з Конго. У лютому Неудачин здолав одноголосним рішенням суддів конголезця Дідьє Ньвембве. Дебютував українець в січні 2019-го, коли в Кейптауні в другому раунді нокаутував південноафриканця Нкобані Хлопхе.

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Особа
Тарас Неудачин
Місце
Намібія
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