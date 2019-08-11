Непереможний український супертяж завершив бій потужним нокаутом

Український суперважковаговик Тарас Неудачин (4-0, 2 КО) виграв четвертий бій на професійному ринзі.

27-річний уродженець Олександрії на вечорі боксу в столиці Намібії в першому раунді нокаутував нігерійця Якима Тіджані. Уже в дебюті зустрічі Неудачин загнав опонента в кут, де ударом зліва по корпусу відправив його на канвас.

Як не намагався місцевий рефері затягнути відлік, щоб дати темношкірому боксеру час прийти себе, Тіджані продовжити поєдинок не зміг.

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Тарас Неудачин Instagram

Тарас Неудачин Instagram

Новини Український супертяж переміг ефектним нокаутом

У своєму крайньому бою Тарас 24 червня переміг Денні Нгокве з Конго. У лютому Неудачин здолав одноголосним рішенням суддів конголезця Дідьє Ньвембве. Дебютував українець в січні 2019-го, коли в Кейптауні в другому раунді нокаутував південноафриканця Нкобані Хлопхе.

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