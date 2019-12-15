Непереможний український супертяж забив суперника в яскравому бою - опубліковано відео

Небитий український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (4-0, 4 КО) здобув четверту перемогу на професійному рингу.

Ігор Шевадзуцький

На вечорі боксу в Болгарії 28-річний кріворожанін достроково перемiг іспанця Даніеля Роблеса (3-7-2, 2 КО). Наш співвітчизник володів ініціативою і методично бив опонента. Після третього раунду команда іспанського боксера відмовилася продовжувати бій. Рефері присудив перемогу українцеві технічним нокаутом.

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Нагадаємо, що 11 серпня Ігор побив малавійця Аліка Огого. Бій завершився в першому ж раунді.

27 липня Шевадзуцький нокаутував представника Зімбабве Вінсента Музира (4-0, 2 КО)

25 червня Ігор на турнірі в Преторії (ПАР), впевнено працюючи комбінаціями "корпус-голова", в першому раунді відправив у нокаут місцевого боксера Вікуса Людеку.

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