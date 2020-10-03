Непереможний український супертяж виграв бій нокаутом. Відео

Непереможний український супертяж Ігор Шевадзуцький (5-0, 5 КО) здобув свою п'яту перемогу на професійному рингу.

На вечорі боксу в Пловдиві, Болгарія, 30-річний уродженець Кривого Рогу розібрався з представником Боснії і Герцеговини Аднаном Дероньєю (3-2, 3 КО)

Наш співвітчизник володів абсолютною перевагою і просто забив опонента в третьому раунді. Суддя достроково зупинив зустріч, присудивши українцю перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня Шевадзуцкій на вечорі боксу в Києві в першому раунді нокаутував Ігоря Пилипенка (5-50-2, 1 КО) із Запоріжжя.

Перед цим Ігор в грудні минулого року, удосрочив іспанця Даніеля Роблеса (3-7-2, 2 КО).