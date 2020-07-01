Непереможний український супертяж виграв бій нокаутом в 1-му раунді

Максим Богданов Бокс 21:46, 1.07.2020 Оновлено: 22:09, 1.07.2020

Небитий український суперваговик Ігор Шевадзуцкій (4-0, 4 КО) здобув свою четверту перемогу на професійному рингу.

30-річний уродженець Кривого Рогу на вечорі боксу в Києві в першому раунді нокаутував Ігоря Пилипенка (5-50-2, 1 КО) із Запоріжжя.

Запорізький боксер всіляко намагався ухилятися від прямого обміну ударами, постійно переміщаючись по рингу. Така тактика виявилася програшною. Шевадзуцкій одним ударом потряс опонента, а другий бічний відправив Пилипенка в нокаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній свій поєдинок Ігор провів у грудні минулого року, достроково перемiгши іспанця Даніеля Роблеса (3-7-2, 2 КО).

Раніше українець побив малавійця Аліка Огого. Бій завершився в першому ж раунді.

До цього липні Шевадзуцкій нокаутував представника Зімбабве Вінсента Музира (4-0, 2 КО).

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