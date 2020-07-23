Непереможний український супертяж відмовився битися на шоу Усика через Повєткіна

Непереможний український супертяж Ігор Шевадзуцький (4-0, 4 КО) відмовився виступити в дебютному вечорі боксу Big Boxing Night промоутерської компанії Usyk 17 Promotion.

30-річний уродженець Кривого Рогу допомагатиме російському боксеру Олександру Повєткіну готуватися до бою проти Ділліана Уайта. Тренувальний табір розрахований на 3 тижні.

"Шевадзуцький не візьме участь у вечорі боксу 1 серпня, як повідомлялося раніше. Проспект суперважкої ваги стане одним зі спаринг-партнерів Повєткіна, який проходить підготовку до бою з Уайтом", – йдеться в Instagram boxingtime.ua.

Ігор Шевадзуцький Instagram boxingtime.ua

1 липня Шевадзуцький на вечорі боксу в Києві в першому раунді нокаутував Ігоря Пилипенка (5-50-2, 1 КО) із Запоріжжя.

Останній бій Повєткін провів у грудні 2019 року проти американця Майкла Хантера за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в суперважкій ваговій категорії, поєдинок завершився нічийним результатом.