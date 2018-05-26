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Непереможний український боксер здобув яскраву перемогу нокаутом

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Непереможний український суперважковаговик Владислав Сіренко (7-0, 6 КО) нокаутував в першому раунді боксера з Малаві (Східна Афрікка) Аліка Гогодо (4-2, 3 КО). Поєдинок пройшов на вечорі боксу в Йоганнесбурзі, ПАР.

З перших секунд поєдинку Сіренко зайняв центр рингу, впевнено притискаючи опонента до канатів. За десять секунд до кінця першої трихвилинки 23-річний киянин потряс свого опонента важким ударом правою в голову.

Відразу після цього Влад розвинув свою атаку, донісши до мети кілька лівих хуков, які і відправили малавійця в нокаут.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , 17 березня Сіренко на вечорі боксу в Відні в першому ж раунді нокаутував Ласло Тота (21-18, 15 КО).

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