Непереможний український боксер здобув яскраву перемогу нокаутом - опубліковано відео

Непереможний український суперважковаговик Владислав Сіренко (6-0, 5 КО) здобув яскраву перемогу нокаутом в своєму шостому двобої на професійному ринзі.

На вечорі боксу в Відні (Австрія) 23-річний киянин в першому ж раунді "загасив світло" для угорця Ласло Тота (21-18, 15 КО).

Як повідомляв "Обозреватель", в червні минулого року Сіренко провів ефектний бій в Кейптауні, де вирубав суперника вже на 30-й секунді першого раунду.

Раніше Влад нокаутував конголезця Пето крапель також в першому раунді.

Нагадаємо, що в суботу, 17 березня, українець Олександр Гвоздикбитиметься з французом Мехді Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі.