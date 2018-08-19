МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Непереможний український боксер здобув перемогу в Москві, виконав суперника з рингу

7.4тЧитати новину російською

Непереможний український боксер Арнольд Хегай (13-0-1, 9 KO) у другому поєдинку на професійному рингу нокаутував Мудде Робінсона Нтамбі (23-6-1, 7 КО) з Уганди. Поєдинок пройшов в холі московського готелю "Корстон".

Арнольд Хегай

26-річний уродженець Лиманського (Одеська область) з перших хвилин домінував в рингу. Вже у другому раунді угандец двічі побував в нокдауні. Після того, як Нтамбі впав в третій раз - випавши за канати - рефері зупинив поєдинок.

Новини
Ємельяненко побили в Москві: боєць в лікарні

Нагадаємо, що в травні цього Хегай одноголосним рішенням суддів здобув впевнену перемогу над американцем Адамом Лопесом.

Особа
Арнольд Хегай
Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Красавчик;)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Молодця!Красава!))Никакой политики..Украине Слава!))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги