Непереможний український боксер здобув перемогу в Москві, виконав суперника з рингу

Непереможний український боксер Арнольд Хегай (13-0-1, 9 KO) у другому поєдинку на професійному рингу нокаутував Мудде Робінсона Нтамбі (23-6-1, 7 КО) з Уганди. Поєдинок пройшов в холі московського готелю "Корстон".

Арнольд Хегай

26-річний уродженець Лиманського (Одеська область) з перших хвилин домінував в рингу. Вже у другому раунді угандец двічі побував в нокдауні. Після того, як Нтамбі впав в третій раз - випавши за канати - рефері зупинив поєдинок.

Нагадаємо, що в травні цього Хегай одноголосним рішенням суддів здобув впевнену перемогу над американцем Адамом Лопесом.