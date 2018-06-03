Непереможний український боксер здобув перемогу нокаутом: відеофакт

Перспективний український середньоваговик Федір Черкашин (9-0, 6 КО) нокаутував 38-річного Аюба Нефзі (26-10-2, 5 КО) з Тунісу. 22-річний харків'янин завершив поєдинок на "G2A Arena" польського міста Ржешув в другому раунді.

Черкашин з перших хвилин захопив ініціативу і акцентованими і потужними ударами відправив суперника в кінцівці першого раунду в нокдаун. Друга трихвилинці тривала двадцять секунд. Лівий боковий від українця звалив суперника на канвас.

Новини Непереможний боксер відправив суперника в кошмарний нокаут

Нагадаємо, що 13 лютого Черкашин (8-0, 5 КО) здобув яскраву перемогу на ввечері вечорі бою в Польщі в андеркарті поєдинку Володарчік - Гадав.

Зустріч в Нисі з литовцем Артемом Карасьовим (9-33-2, 7 КО) завершилася нокаутом в першому раунді .