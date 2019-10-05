Непереможний український боксер впевнено виграв важливий бій

Непереможний український полулегковес Олег Малиновський (24-0, 7 KO) здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

В рамках вечора боксу в Броварах 31-річний уродженець Києва розібрався в рингу з екс-чемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло (11-3-0, 2 КО).

За підсумками 8 раундів судді одноголосно віддали перемогу нашому співвітчизнику 79-74, 80-72, 79-73.

"Хочу подякувати супернику. Я розумів, що він буде працювати 2-м номером. Для мене суперники з даним стилем складні. Я люблю коли вони йдуть в загострення і сам вважаю за краще 2-й номер. Він дав мені урок, що в рингу потрібно вміти боксувати по-всякому", - заявив Олег після бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня Малиновський на вечорі боксу в Більбао, Іспанія завдав 12-ї поразки 36-річному ветерану боксу Алексу Мору (10-12-6, 4 КО) з Домінікани.

У червні минулого року киянин (23-0, 7 КО) переміг технічним нокаутом Уоллінгтона Оробiо (19-4, 16 КО) з Колумбії. Зустріч на рингу київського Палацу спорту завершилася в п'ятому раунді після того, як колумбієць не зміг продовжувати бій.

У позаминулому році Олег в непростому 8-раундовому бою в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) виявився сильнішим стійкого бразильського джорнімена Ісаї Сампайо (21-13, 21 КО).

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