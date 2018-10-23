Непереможний український боксер вирубив суперника: спортивні підсумки 22 жовтня

Непереможний український боксер здобув перемогу брутальним нокаутом, українці завоювали перше "золото" на "Іграх нескорених", а ЗСУ під Донецьком вивісили прапор "Динамо". OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 22 жовтня.
Крім того, полтавські футболісти виграли мільйон гривень на новий стадіон, п'яний екс-гравець "Динамо" шокував новий клуб. Наші читачі вважають найцікавішими наступні новини:
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На зло терористам: ЗСУ під Донецьком вивісили прапор "Динамо"
Полтавські футболісти виграли мільйон гривень на новий стадіон
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