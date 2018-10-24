Непереможний український боксер виграв дуель поглядів перед чемпіонським боєм

Напередодні чемпіонського бою за титул чемпіона світу за версією Міжнародної федерації боксу (IBF) між Сергієм Дерев'янченком і Деніелом Джейкобсом, який пройде 27 жовтня в Нью-Йорку, відбулася традиційна дуель поглядів. Переможцем у цьому протистоянні став український боксер.

Спортсмени довго дивилися один одному в очі, після чого американець простягнув руку своєму майбутньому супернику, визнавши його перевагу в цій дуелі.

Нагадаємо, що поєдинок між Дерев'янченком і Джейкобсом повинен був відбутися 10 листопада, проте на вимогу телекомпанії НВО поєдинок був перенесений на 27 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авторитетний боксерський портал "прописав" українця Сергія Дерев'янченка в Росії.