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22 вересня • оновлено в 12:03
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Непереможний український боксер виграв бій потужним нокаутом - опубліковано відео

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Небитий український боксер напівлегкій ваговій категорії Віктор Славинський (11-0-1, 7 КО) здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

Віктор Славинський

Віктор Славинський

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В рамках вечора боксу в Бейкерсфілді (округ Керн, штат Каліфорнія, США) 29-річний уродженець Миколаєва ефектно нокаутував місцевого бійця Хесуса Агінагу (5-10-2).

Колишній учасник напівпрофесійної команди "Українські отамани" завершив поєдинок достроково в 3-му раунді.

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Відомий український боксер програв кривавий бій за чемпіонський титул

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні цього року Славинський в рамках вечора боксу в Лос-Анджелесі завершив внічию бій з Анхелом Монрреалем (10-11-2, 3 КО).

Поєдинок з 30-річним мексиканцем був запланований на чотири раунди, але рефері зупинили його вже першому, технічним рішенням несподівано давши нічию.

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Особа
Віктор Славинський
Місце
США
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