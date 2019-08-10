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Непереможний український боксер виграв бій нокаутом

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Відомий український боксер Дмитро Митрофанов (6-0-1, 4 КО) переміг технічним нокаутом Рафала Яцкевича (50-23-2, 22 КО) з Польщі, здобувши 6-ту перемогу на професійному рингу.

Дмитро Митрофанов

Дмитро Митрофанов

Luckypunch.net

Головний бій на вечорі боксу в Києві завершився в 4-му раунді. Митрофанов відправив суперника в нокдаун лівим боковим по печінці, але поляк зміг піднятися і відстояти до кінця трихвилинки. На 5-й раунд 42-річний Яцкевич виходити відмовився.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, свою п'яту перемогу Митрофанов здобув 21 квітня на вечорі боксу в Києві. 29-річний уродженець Чернігова брутально нокаутував Хорхе Вальєхо (7-6, 3 КО).

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Особа
Дмитро Митрофанов
Місце
Україна Київ
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