Непереможний український супертяж виграв бій нокаутом. Відео

Максим Іншаков Бокс 22:35, 31.10.2020

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (4-0, 4 КО) в суботу, 31 жовтня, переміг німця Якупа Саглама (43-7, 39 КО).

Поєдинок на вечорі боксу в Гамбурзі, Німеччина, завершився в четвертому раунді.

28-річний Вихрист домінував на канвасi, постійно знаходив опонента точним ударами в голову і по корпусу. Після чергового побиття Саглама відмовився виходити в ринг. Рефері присудив перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня Віктор нокаутував кращого боксера Іспанії Габріеля Енгу (10-9, 6 КО) на вечорі боксу Top Boxing Generation, який відбувся в Дніпрі.

1 серпня Вихрист нокаутував харків'янина Семена Пахомова (2-11, 2 КО) на вечорі боксу Big Boxing Night, організованого промоутерською компанією Олександра Усика Usyk17 Promotion.

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