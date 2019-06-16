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Непереможний український боксер виграв бій нокаутом у 2-му раунді

Непереможний український боксер виграв бій нокаутом у 2-му раунді
Зустріч пройшла в Києві
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Небитий український суперважкоатлет Олександр Захожий (12-0, 10 КО) здобув дванадцяту перемогу на професійному рингу.

На вечорі боксу в Києві на вертолітному майданчику КВЦ "Парковий" 25-річний уродженець Запоріжжя нокаутував 30-річного Срдана Говедаріцу (7-8, 6 КО).

Бій тривав недовго. Уже в першому раунді українець ударом в корпус відправив суперника в нокдаун. У другій трихвилинці боснієць опинився затиснутим в ринзi, пропустив кілька ударів і опустився на коліно. Після відліку рефері він відмовився продовжувати поєдинок.

Трансляція бою не велася.

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Відзначимо, що ця зустріч пройшла в андеркарті поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі Артема Далакян (18-0, 13 КО) проти представника Таїланду Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО).

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Особа
Олександр Захожий
Місце
УкраїнаКиїв
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