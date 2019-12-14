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14 грудня • оновлено в 17:55
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Непереможний український боксер виграв бій ефектним нокаутом - опубліковано відео

Непереможний український боксер виграв бій ефектним нокаутом - опубліковано відео
Поєдинок завершився достроково
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Непереможний український представник першої середньої ваги Сергій Богачук здобув 17-ту поспіль перемогу нокаутом на професійному рингу.

На вечорі боксу в рамках шоу Golden Boy, яке пройшло в Каліфорнії (США), 24-річний уродженець Вінниці розібрався з представником Колумбії Карлосом Галваном (17-10-1, 16 КО).

Українець володів абсолютною ініціативою і тричі відправляв опонента в нокдаун. Після третього разу в 5-му раунді рефері зупинив поєдинок.

"Дуже добре себе почував. Мені попався крутий опонент як для проміжного бою. Та й зовсім недавно я вже виходив в ринг. Здорово завершити календарний рік вот такой вот перемогою. Тепер прийшов час трохи відпочити. А потім буду готуватися до наступних боїв", - прокоментував свій успіх Богачук.

Сергій Богачук

Сергій Богачук

Instagram Сергія Богачука

Сергій Богачук

Сергій Богачук

Instagram Сергія Богачука

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Непереможний український боксер знищив суперника потужним нокаутом: відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня Сергій завоював свій перший в кар'єрі чемпіонський титул WBC Continental Americas. Поєдинок проти американця Тайрона Брунсона відбувся в Голлівуді (США) і завершився нокаутом в четвертому раунді.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Сергiй Богачук
Місце
США
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