Непереможний український боксер виграв бій ефектним нокаутом - опубліковано відео

Непереможний український представник першої середньої ваги Сергій Богачук здобув 17-ту поспіль перемогу нокаутом на професійному рингу.

На вечорі боксу в рамках шоу Golden Boy, яке пройшло в Каліфорнії (США), 24-річний уродженець Вінниці розібрався з представником Колумбії Карлосом Галваном (17-10-1, 16 КО).

Українець володів абсолютною ініціативою і тричі відправляв опонента в нокдаун. Після третього разу в 5-му раунді рефері зупинив поєдинок.

"Дуже добре себе почував. Мені попався крутий опонент як для проміжного бою. Та й зовсім недавно я вже виходив в ринг. Здорово завершити календарний рік вот такой вот перемогою. Тепер прийшов час трохи відпочити. А потім буду готуватися до наступних боїв", - прокоментував свій успіх Богачук.

Сергій Богачук Instagram Сергія Богачука

Сергій Богачук Instagram Сергія Богачука

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня Сергій завоював свій перший в кар'єрі чемпіонський титул WBC Continental Americas. Поєдинок проти американця Тайрона Брунсона відбувся в Голлівуді (США) і завершився нокаутом в четвертому раунді.

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