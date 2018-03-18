Непереможний український боксер у важкому бою завоював титул чемпіона світу в США

Українець Олександр Гвоздик (15-0, 12 KO) завоював пояс тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У своєму 15-му бою на профі-рингу, який став для харків'янина першим титульним, наш співвітчизник отримав упевнену перемогу над французом Мехді Амаром (35-6-2, 16 КО).

Непереможний Гвоздик неспішно почав поєдинок на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку. У перших раундах Олександр проводив "розвідку", намагаючись утримувати суперника на дистанції.

При цьому француз намагався проявляти активність, регулярно викидаючи джеби. Олександр відповідав ударами з правої через руку опонента.

У шостому раунді Саша зайняв центр рингу, ставши напирати на Амара. Мехді відсидівся в обороні, а в наступній трихвилинці пару раз дістав українця. У відповідь на це Гвоздик затіяв розмін ударами, влаштувавши в рингу справжню рубку.

Починаючи з дев'ятого раунду Олександр став вицілюватиь, викидаючи серії щільних ударів по корпусу і в голову. При цьому француз, незважаючи на статус явного андердога, дуже добре виглядав на ногах, регулярно контратакуючи і тримаючи удар.

У 12-му раунді обидва боксери пішли в розмін. Гвоздик загнав суперника до канатів, однак і сам пропустив небезпечний аперкот з лівої. Цей удар ледь не потряс українця, але Саша проявив стійкість, витримавши контрнатиск опонента.

Судді одноголосно віддали перемогу нашому співвітчизнику - 117:111, 116:112, 118:110.

Нагадаємо, що наступним суперником Гвоздика стане переможець пари Адоніс Стівенсон - Баду Джек. Їх бій відбудеться 19 травня в канадському Монреалі. На кону буде стояти пояс WBC, яким Стівенсон володіє з 2013 року.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що інший український боксер здобув яскраву перемогу нокаутом в 5-му бою на профі-рингу.