Непереможний український боксер сказав, що потрібно Усику для успіху в супертяжах. Відео

Непереможний український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) заявив, що Олександру Усику (18-0, 13 КО) потрібно працювати над ударною міццю, щоб домогтися успіху в суперважкому дивізіоні.

Шелестюк згадав бій проти Чісори, де в сьомому чи восьмому раунді Олександр влучив хорошу комбінацію, яка навіть не потрясла Дерека.

"Це говорить про брак ударної потужності в суперважкій вазі, над якою Усику потрібно працювати і в залі приділяти їй більше уваги. Пересування на ногах, робота корпусом, захисні дії і блискавичні атаки в нього виходять добре, але йому до всього цього, щоб бути конкурентним з топовими боксерами в суперважкій вазі (Ф'юрі, Уайлдер, Джошуа), потрібен ще хороший важкий удар. Удар, який міг би зупинити. Суперники тоді поважатимуть його під час бою", – сказав Шелестюк на своєму Youtube-каналі.

Раніше американський боксер Майкл Хантер заявив, що українець Олександр Усик не зможе демонструвати яскраві виступи в суперважкому дивізіоні.