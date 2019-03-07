Непереможний український боксер повертається в ринг

Непереможний український боксер Тарас Шелестюк у суботу, 9 березня, проведе свій перший поєдинок за останні півтора року.

На вечорі боксу в Орінджі, Каліфорнія, український середньоваговик битиметься з колишнім претендентом на пояс WBA мексиканцем Анхелем Мартінесом (19-16-1,12KO).

"Відчуваю себе впевнено, як і завжди. Я постійно в тренажерному залі дуже важко тренуюся. Планую атакувати з самого початку бою, перевірю, з чого Мартінес зроблений. Усі шанувальники боксу можуть подивитися пряму трансляцію на YouTube і Facebook, яка розпочнеться 9 березня о 20:05 за тихоокеанським часом (о 6 годині ранку 10 березня в Україні)", – прокоментував Тарас майбутній поєдинок.

Новини Дружина непереможного українського боксера вразила роздягненим відео

Нагадаємо, що Тарас – бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні. На професійному рингу він провів 16 боїв і у всіх переміг, десять разів – нокаутом.

У липні 2017 року Шелестюк, який володіє чемпіонським титулом WBO NABO в напівсередній вазі, здобув яскраву перемогу над Хесусом Альваресом Родрігесом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!