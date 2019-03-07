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Непереможний український боксер повертається в ринг

4.8тЧитати матеріал російською

Непереможний український боксер Тарас Шелестюк у суботу, 9 березня, проведе свій перший поєдинок за останні півтора року.

На вечорі боксу в Орінджі, Каліфорнія, український середньоваговик битиметься з колишнім претендентом на пояс WBA мексиканцем Анхелем Мартінесом (19-16-1,12KO).

"Відчуваю себе впевнено, як і завжди. Я постійно в тренажерному залі дуже важко тренуюся. Планую атакувати з самого початку бою, перевірю, з чого Мартінес зроблений. Усі шанувальники боксу можуть подивитися пряму трансляцію на YouTube і Facebook, яка розпочнеться 9 березня о 20:05 за тихоокеанським часом (о 6 годині ранку 10 березня в Україні)", – прокоментував Тарас майбутній поєдинок.

IT'S A FIGHT WEEK! I'm so excited to announce, this Saturday I will fight against former World Champion contender Martin Angel Martinez (19-16-1,12KO's) from #Mexico All boxing fans could watch live stream on YouTube and Facebook starts at 8:05 pm PST (at 6 am in Ukraine) ТИЖДЕНЬ ПОЄДИНКУ! Радий оголосити, що в цю суботу 9 Березня, я буду битися з колишнім претендентом на чемпіонський титул Мартін Анхель Мартінес (19-16-1,12KO's) Всі шанувальники боксу можуть подивитися пряму трансляцію на YouTube і Facebook, яка починається о 20:05 за тихоокеанським часом (о 6 годині ранку в Україні) #iamTARAS #Shelestyuk #teamShelestyuk # Шелестюк

Публікація від Taras Shelestyuk (@tarasshelestyuk)

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Нагадаємо, що Тарас – бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні. На професійному рингу він провів 16 боїв і у всіх переміг, десять разів – нокаутом.

У липні 2017 року Шелестюк, який володіє чемпіонським титулом WBO NABO в напівсередній вазі, здобув яскраву перемогу над Хесусом Альваресом Родрігесом.

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Особа
Тарас Шелестюк
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