Непереможний український боксер виграв важливий бій в Іспанії

Непереможний український боксер Олег Малиновський (24-0, 7 KO) здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

На вечорі боксу в Більбао, Іспанія, 31-річний киянин завдав 12-ї поразки 36-річному ветерану боксу Алексу Мору (10-12-6, 4 КО) з Домінікани. Поєдинок в напівлегкій вазі тривав усі 8 раундів. За підсумками судді одноголосно присудили перемогу нашому співвітчизнику.

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У червні минулого року Малиновський (23-0, 7 КО) переміг технічним нокаутом Уоллінгтона Оробiо (19-4, 16 КО) з Колумбії. Зустріч на рингу київського Палацу спорту завершилася в п'ятому раунді після того, як колумбієць не зміг продовжувати бій.

У позаминулому році Олег в непростому 8-раундовому бою виявився сильнішим за стійкого бразильського джорнімена Ісаї Сампайо (21-13, 21 КО).

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