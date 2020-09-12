Непереможний український боксер нокаутував росіянина в Єкатеринбурзі. Відео

Небитий український боксер Зоравор Петросян (9-0, 4 КО) здобув яскраву перемогу над представником Росії Євгеном Ваземим (9-12, 4 КО).

Бій в першій напівсередній вазі на вечорі професійного боксу RCC Boxing в Єкатеринбурзі завершився достроково.

У четвертому раунді 22-річний уродженець Полтави просто зім'яв опонента градом ударів. Рефері зупинив зустріч, присудивши перемогу підопічному В'ячеслава Сенченка технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Петросян на вечорі професійного боксу Sparta Boxing Promotions в Києві гарматними ударами зламав ребро представнику Мексики Гуадалупе Акостi (13-4, 8 КО).

Після сьомого раунду кут Акости вирішив відмовитися від продовження поєдинку.

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