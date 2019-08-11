Непереможний український боксер "наїхав" на "Динамо"

Непереможний український боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО), різко відреагував на бійку футболістів "Динамо" і "Шахтаря", яка відбулася після матчу на "Олімпійському".

"Динамо" не вміє гідно програвати. А пора б вже навчитися", – написав наш напівсередньоваговик в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна гра 3-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі "Динамо" - "Шахтар" завершилася з рахунком 1:2. Переможний гол у другому таймі забив Марлос.

Після матчу головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич на прес-конференції оцінив гру своїх підопічних.

Нагадаємо, що 10 березня Шелестюк тріумфально повернувся в ринг після 19-місячної перерви в кар'єрі. 33-річний уродженець Макіївки переміг Мартіна Анхела Мартінеса (19-17-1, 12 KO).

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