Непереможний український боксер кинув виклик чемпіону світу

Непереможний український боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) розповів про бажання побитися з чемпіоном світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).

На своїй сторінці в Instagram наш співвітчизник поділився точкою зору про те, що їхній бій претендував би на звання найкращого поєдинку року. Українець заявив, що хоче боксувати з найсильнішими суперниками.

"Я завжди боксував з найсильнішими в аматорському боксі. Також хочу боксувати з найкращими і на професійному рингу. Вірю, що наш бій з Кроуфордом став би претендентом на поєдинок року. Теренс і його промоутер часто скаржаться, що з ним ніхто не хоче боксувати. Я завжди був готовий на поєдинок, але вони не виявляли бажання битися зі мною", – написав Шелестюк.

Тарас Шелестюк викликав на бій Теренса Кроуфорда Instagram Тараса Шелестюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас вийшов у ринг проти 68-річного Міккі Рурка.