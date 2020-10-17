Непереможний український боксер брутальним нокаутом здобув чемпіонський пояс. Відео

Непереможний українець Петро Іванов (13-0-2, 7 КО) став володарем чемпіонського пояса WBC International Silver.

На вечорі боксу в Карлсруе, Німеччина, 24-річний уродженець Ніжина брутально переміг місцевого бійця Юссуфа Кангуела (19-4-1, 12 КО).

10-раундовий поєдинок завершився достроково. Наш співвітчизник домінував в ринзi, методично б'ючи опонента в голову і по корпусу. У четвертій трихвилинці у Іванова пройшла ефектна комбінація, яка завершилася лівим боковим ударом в голову. Рефері зупинив бій, присудивши українцю перемогу нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Іванов впевнено захистив титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді у 2-й середній вазі (до 76,2 кг). Петро здолав представника Словаччини Володимира Белуйскі (7-3-1, 5 КО).