Український чемпіон WBF International в суперважкій вазі Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) здобув 12-ту перемогу на професійному ринзi.

На вечорі боксу в ПАР 24-річний киянин нокаутував росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

Українець з перших хвилин домінував в рингу, раз по раз пробиваючи захист суперника. У 7-му раунді у Сіренко пройшов точний боковий, який потряс Бахтова. Влад кинувся добивати опонента, але рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму крайньому бою Влад завоював титул Міжнародного чемпіона Німеччини.

16 грудня 2018-го на вечорі боксу в київському КВЦ "Парковий", Сіренко в третьому раунді відправив у брутальний нокаут бразильця Марсело Насіменто (18-18, 16 КО).

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