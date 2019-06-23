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Непереможний українець виграв бій нокаутом, забивши російського боксера

21.5тЧитати матеріал російською

Український чемпіон WBF International в суперважкій вазі Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) здобув 12-ту перемогу на професійному ринзi.

На вечорі боксу в ПАР 24-річний киянин нокаутував росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

Українець з перших хвилин домінував в рингу, раз по раз пробиваючи захист суперника. У 7-му раунді у Сіренко пройшов точний боковий, який потряс Бахтова. Влад кинувся добивати опонента, але рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом.

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Непереможний український боксер переміг кривавим нокаутом: з'явилося відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму крайньому бою Влад завоював титул Міжнародного чемпіона Німеччини.

16 грудня 2018-го на вечорі боксу в київському КВЦ "Парковий", Сіренко в третьому раунді відправив у брутальний нокаут бразильця Марсело Насіменто (18-18, 16 КО).

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Особа
Владислав Сіренко
Місце
ПАР
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Алик Алик
Алик Алик
“забив русского боксера ” вот уебачный , конченый сайт оБОЗРЕВВТЕЛЬ . спорт та тут причем ？ украинцы тоже прригрывают русским . это спорт ！
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Carpenter Oleg, как безработный может кого-то голодранцем называть
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Алик Алик
Алик Алик
Артеллерист Моня, а у вас какой спорт развит ？
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