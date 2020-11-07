Непереможний супертяж нокаутував ексчемпіона світу в бою за титул. Відео

Російський супертяж Євген Романов (15-0, 11 KO) здобув ефектну перемогу над колишнім чемпіоном світу Сергієм Ляховичем (27-9, 17 KO) з Білорусі та заволодів вакантним титулом WBO Global.

Поєдинок в Єкатеринбурзі завершився достроково. Уже в кінці стартової трихвилинки 44-річний Ляхович з великими труднощами справлявся з потужними ударами противника. У другому раунді білорус пропустив удар по корпусу і не встиг піднятися до кінця відліку рефері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні непереможний японський боксер Джунто Накатані (21-0, 16 KO) завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBO, ефектно нокаутувавши філіппінця Гьемеля Маграо (24-2, 20 KO).