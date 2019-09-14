Відомий російський суперважковаговик Сергій Кузьмін (15-1, 11 KO) зазнав першої поразки у професійній кар'єрі.

На вечорі боксу в Нью-Йорку 32-річний Кузьмін програв американцеві Майклу Хантеру (18-1, 12 KO) титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA.

У 5-й трихвилинці Хантер вдалим лівим хуком відправив свого опонента в нокдаун. Американець володів ініціативою більшість раундів, але зрідка пропускав гострі контрвипади суперника. Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів: 117-110.

Відзначимо, що на цьому ж вечорі боксу Девін Хейні (22-0, 14 КО) завдав поразки російському боксеру Зауру Абдулаєву (11-1, 7 КО) і став офіційним претендентом на пояс WBC в легкій вазі, яким володіє Василь Ломаченко.

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