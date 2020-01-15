Непереможний російський чемпіон попався на допінгу

Російський чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі Олександр Беспутін провалив допінг-тест після титульного бою проти співвітчизника Раджаба Бутаєва.

Як повідомляє Sportbox, боксер не зміг пройти тест на наявність заборонених препаратів в організмі після поєдинку, який відбувся 1 грудня 2019 року. У його пробі був знайдений Лігандрол, який використовується для максимально швидкого набору м'язової маси та зменшення жирових відкладень.

Олександр Беспутін Fightnews.info

Варто відзначити, що на рахунку Беспутіна 14 перемог у 14 боях, 9 з яких були здобуті нокаутом. Він є переможцем чемпіонату Європи 2013 року та срібним призером Європейських ігор 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Беспутін розповів про ставлення росіян до українського чемпіона Олександра Усика.

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