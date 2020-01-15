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15 січня • оновлено в 10:55
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Непереможний російський чемпіон попався на допінгу

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Російський чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі Олександр Беспутін провалив допінг-тест після титульного бою проти співвітчизника Раджаба Бутаєва.

Як повідомляє Sportbox, боксер не зміг пройти тест на наявність заборонених препаратів в організмі після поєдинку, який відбувся 1 грудня 2019 року. У його пробі був знайдений Лігандрол, який використовується для максимально швидкого набору м'язової маси та зменшення жирових відкладень.

Олександр Беспутін

Олександр Беспутін

Fightnews.info

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Варто відзначити, що на рахунку Беспутіна 14 перемог у 14 боях, 9 з яких були здобуті нокаутом. Він є переможцем чемпіонату Європи 2013 року та срібним призером Європейських ігор 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Беспутін розповів про ставлення росіян до українського чемпіона Олександра Усика.

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Теми
допінговий скандал WBA
Особа
Олександр Беспутiн
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха-ха,"без м е л ь д о н и я ни шагу"..Я думаю его подставили свои же,к а з л а м о р д ы е ..Ну что это за фамилия такая н е с к р е п н а я -б е с П У Т И Н..Как с такой фамилией показывать эту макаку на весь мир?..д е б и л ы б л яд ь ...(С)
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фил филька
фил филька
Харченко Вадим, молись на темнейшего не прерывайся)) и телек включай щас намаз начинается у тебя
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Забрать пояса и исключить на 5 лет проведение боев для хитрожопых
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ибрагимов Золтан, тогда, продолжая твой бред, надо отстранить от всех соревнований футболистов Украины из за одного хитрожопого, попавшегося недавно на допинге.
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