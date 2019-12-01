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1 грудня • оновлено в 22:19
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Непереможний російський боксер змусив Усика вийти в ринг після чемпіонського бою

23.5т
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Небитий росіянин Олександр Беспутін (14-0, 9 КО) переміг співвітчизника Раджаба Бутаєва (12-1, 9 КО) і завоював титул регулярного чемпіона WBA в напівсередній вазі.

Головний бій вечора боксу в Монте-Карло тривав усі 12 раундів, і завершився одноголосним рішенням суддів 116-112.

Відразу ж після бою Беспутін, який як і Олександр Усик є клієнтом менеджера Егіса Клімаса, викликав кримчанина на ринг. Саша вийшов на канвас, де обнявшись з росіянином попозував перед фотокамерами.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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"Забухуватись": Усик розповів, що робить після боїв

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Олександр увійшов в топ-5 рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC), вибивши Олександра Повєткіна.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Олександр Беспутiн Олександр Усик
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