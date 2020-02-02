Непереможного російського боксера Сергія Воробйова (9-1-0, 6 КО) висміяли в мережі за понти, які він влаштував перед боєм з українцем Кареном Чухаджяном (16-1-0, 7 КО).

За кілька днів до поєдинку 26-річний росіянин у себе в Instagram виклав самовпевнений вірш про свою майбутню перемогу (публікуємо мовою оригіналу).

"Привет, друзья. Скоро первое февраля. Этот день, как праздник для меня. Скоро я завоюю пояс WBA, и пускай International пока. Соперник в ужасе будет бежать от меня, но долго не продлится его беготня. От ударов по корпусу у него посинеют бока. Эй, послушай меня, мой апперкот в 15-2 превратит твой рекорд", – сказав росіянин.

Після бездарної поразки російські вболівальники не змогли стримати емоцій в коментарях.

"Судячи з бою, так - більше поет, ніж боксер", "Серьога, звичайно, понтовитий боксерчік. Нерви у нього тільки слабкі, це відразу помітно. Навіть після більш-менш пропущеного удару він впадає в лють. Топ боксером йому ніколи не стати", - пишуть користувачі.

Крім того, користувачі відзначили неадекватну роботу суддів в Калінінграді, назвавши її ганьбою.

"Суддівство - це ганьба. Як можна було нарахувати перемогу манекену Воробйову - незрозуміло. Такі реалії. Звикли ганьбитися скрізь і у всьому. Це стає нормою", - відзначили росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Воробйов - Чухаджян завершилася перемогою українського боксера за очками. Для російського спортсмена це стало першою поразкою в кар'єрі.

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