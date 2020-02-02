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2 лютого • оновлено в 14:19
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Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм

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Непереможного російського боксера Сергія Воробйова (9-1-0, 6 КО) висміяли в мережі за понти, які він влаштував перед боєм з українцем Кареном Чухаджяном (16-1-0, 7 КО).

За кілька днів до поєдинку 26-річний росіянин у себе в Instagram виклав самовпевнений вірш про свою майбутню перемогу (публікуємо мовою оригіналу).

"Привет, друзья. Скоро первое февраля. Этот день, как праздник для меня. Скоро я завоюю пояс WBA, и пускай International пока. Соперник в ужасе будет бежать от меня, но долго не продлится его беготня. От ударов по корпусу у него посинеют бока. Эй, послушай меня, мой апперкот в 15-2 превратит твой рекорд", – сказав росіянин.

Після бездарної поразки російські вболівальники не змогли стримати емоцій в коментарях.

"Судячи з бою, так - більше поет, ніж боксер", "Серьога, звичайно, понтовитий боксерчік. Нерви у нього тільки слабкі, це відразу помітно. Навіть після більш-менш пропущеного удару він впадає в лють. Топ боксером йому ніколи не стати", - пишуть користувачі.

Крім того, користувачі відзначили неадекватну роботу суддів в Калінінграді, назвавши її ганьбою.

"Суддівство - це ганьба. Як можна було нарахувати перемогу манекену Воробйову - незрозуміло. Такі реалії. Звикли ганьбитися скрізь і у всьому. Це стає нормою", - відзначили росіяни.

Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм
Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм
Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм
Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм
Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм
Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм
Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм
Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм
Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм
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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Воробйов - Чухаджян завершилася перемогою українського боксера за очками. Для російського спортсмена це стало першою поразкою в кар'єрі.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Карен Чухаджян
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Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Свинаджян
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
пример МакГрегора не все усвоили.
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