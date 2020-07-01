Непереможний мексиканський боксер помер у 21 рік

Надія мексиканського боксу Хав'єр Гонсалес помер у віці 21 року, не зумівши побороти рак.

Як повідомляє видання BoxingScene, в червні 2019 року в нього було виявлено інвазивний рак у лімфовузлах шиї та паху.

Гонсалес провів 180 поєдинків на любительському рівні та виграв три "золота" на національних змаганнях.

Почавши професійну кар'єру в кінці 2015 року, мексиканець здобув декілька сенсаційних перемог над більш іменитими суперниками, тому йому пророкували велике майбутнє. Його останній бій відбувся 13 квітня 2019 року.

Гонсалес здобув 15 перемог у 15 поєдинках, 11 з яких завершив нокаутом. Він виступав у першій напівсередній вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мексиці помер легендарний футболіст Аарон Паділья.