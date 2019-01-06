Непереможний чемпіон світу ''побився'' з відомим українським боксером

Відомий український напівсередньоваговик Іван Голуб (15-1, 12 KO) провів спаринг проти чемпіона світу WBO Деметріуса Андраде (26-0, 16 KO).

Поєдинок з українцем пройшов в рамках підготовки непереможного американця до його першого захисту титулу. Зустріч проти росіянина Артура Авакова (19-2, 8 КО) запланована на 18 січня.

Новини Нокаутованому Гвоздиком боксеру відмовили у дивному проханні

Як повідомляв OBOZREVATEL український боксер Іван Голуб в серпні минулого року завоював титул чемпіона США за версією World Boxing Council в напівсередній ваговій категорії. На вечорі боксу в Гановері (Меріленд, США), 29-річний уродженець Горлівки розібрався з 43-річним американцем Леонардо Тайнером (34-13-2, 21 КО), перемігши одноголосним рішенням суддів.

У січні 2018-го Голуб провів фантастичний поєдинок проти колумбійця Фіделя Монтерросо Муньоса.