Непереможний чемпіон світу нокаутом виграв титульний бій. Відео

Чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) переміг ексчемпіона світу Келла Брука (39-3, 27) і захистив свій титул.

Головний поєдинок боксерського вечора в Лас-Вегасі завершився достроково.

Зустріч почалася для 33-річного Кроуфорда нелегко. Брук добре атакував, тримаючи суперника на дистанції. Перелом стався в четвертій трихвилинці, коли Теренсу вдалося донести правий боковий.

Брук став відходити до канатів, де пропустив ще кілька ударів. Після того, як рефері відрахував нокдаун, Кроуфорд кинувся в атаку, ставши бити опонента. Суддя зупинив бій, присудивши перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) здобув ефектну перемогу над Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО), завоювавши пояса чемпіона світу WBA в першому легкому і легкому дивізіонах.