Непереможний український боксер здобув ефектну перемогу нокаутом в США: відео

Український проспект напівсередньоваговик Сергій Богачук (8-0, 8 КО) в своєму восьмому поєдинку на професійному рингу ефектним ударом в печінку відправив у нокаут чергового опонента. Ним став мексиканський джорнімен Сесар Соріано Берум (26-38-3, 16 КО).

Уже в першому раунді стало зрозуміло, що опонент українця не пройде всю дистанцію - Берум двічі побував на настилі рингу на старті зустрічі. У другій трихвилинці Богачук, притиснувши опонента до канатів, пробив аперкот справа і лівою намацав печінку суперника, після чого той опустився на коліно і більше не зміг продовжити поєдинок.

Выдзначимо, що бій пройшов в знаменитому нічному клубі Голлівуду The Avalon (Лос-Анджелес, США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один український проспект здобув перемогу нокаутом в своєму останньому поєдинку.