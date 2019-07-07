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Непереможний боксер з Харкова здобув ефектну перемогу в Польщі

6.6тЧитати матеріал російською

Уродженець Харкова Федір Черкашин (9-0, 6 КО), який прийняв в 2018-м громадянство Польщі, добув ефектну перемогу над австралійцем Весом Каппером (20-4, 12 КО).

Поєдинок пройшов на Муніципальному стадіоні у польському Жешуві та завершився перемогою 23-річного екс-українця одноголосним рішенням суддів.

Вашій увазі весь бій на відео і кращі моменти.

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Особа
Федiр Черкашин
Місце
Польща
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