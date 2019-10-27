Непереможний боксер з Харкова потужною атакою нокаутував суперника у 1-му раунді - Відеофакт

Уродженець Харкова Федір Черкашин (13-0, 8 КО), який прийняв в 2018-м громадянство Польщі, добув ефектну перемогу над аргентинцем Гуїдо Пітто (26-7-2, 8 КО).
Федір Черкашин
Уже в стартовому раунді у 23-річного ексукраїнця пройшла комбінація з бічних ударів. Через мить Пітт пропустив ще один силовий, опинившись в нокдауні.
Гуідо піднявся на ноги і спробував повернутися в бій, але після потужного граду ударів від Черкашина, рефері зупинив зустріч.
"Чергова перемога і крок вперед! Радий виконанiй роботi з Федором Лапіним. Спасибі Вам величезне за підтримку і теплі слова! Дуже приємно, йдемо далі", - прокоментував свій успіх боксер.
У липні цього року Черкашин добув ефектну перемогу над австралійцем Вагою Каппера (20-4, 12 КО).
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