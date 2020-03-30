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30 березня • оновлено в 23:51
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Непереможний боксер, який показав, як бити дружину на карантині, нарвався на покарання

1.7т
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Боксерська ліцензія британця Біллі Джо Сондерса (29-0, 14 КО), який записав відеоурок, де він показує, як правильно бити дружину під час карантину, була призупинена.

Як повідомляє інформагентство TalkSport, його звинуватили у пропагуванні домашнього насильства. Через масове занепокоєння про те, що через карантин у сім'ях почастішають випадки домашнього насильства, дії Сондерса були розкритиковані безліччю людей.

Біллі Джо Сондерс

Біллі Джо Сондерс

CBS Sport

Боксер вибачився за відео і заявив, що не думав про те, який вплив воно може чинити на поведінку деяких людей. Він також перерахував близько 31 тисячі доларів у благодійні фонди, які займаються питаннями домашнього насильства. Дата розгляду у його справі буде призначена найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська тенісистка Даніель Коллінс показала, як миє унітаз йоржиком з накінечником у вигляді президента США Дональда Трампа.

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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Видать мамка при родах его мозг в своей матке оставила забыла выплюнуть
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