Боксер влаштував понти в ринзi і був жорстко нокаутований - опубліковано відео

Непереможний американський боксер Хесус Алехандро Рамос (11-0, 10 КО) здобув ефектну перемогу над співвітчизником Ріки Едвардсом (12-3-0 КО).

Поєдинок на вечорі боксу в Бейкерсфілді (округ Керн, штат Каліфорнія, США) завершився в третьому раунді. Едвардс пропустив кілька ударів і подражнив суперника, похитавши головою в знак того, що не отримав шкоди.

Уже в наступну мить Едвардсу вдався нищівний лівий боковий, що відправив опонента в глибокий нокаут. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися. як це було.

Новини Непереможний боксер відправив суперника в моторошний нокаут

Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті цього бою в Бейкерсфілді, небитий український боксер напівлегкій ваговій категорії Віктор Славинський (11-0-1, 7 КО) ефектно нокаутував місцевого бійця Хесуса Агінагу (5-10-2).

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