Непереможний боксер виграв бій "нокаутом року". Відео

Максим Іншаков Бокс 12:12, 1.11.2020 Оновлено: 12:31, 1.11.2020

Непереможений американський боксер Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) здобув ефектну перемогу над Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО), завоювавши пояси чемпіона світу WBA у першому легкому і легкому дивізіонах.

12-раундовий поєдинок у Сан-Антоніо на арені Alamodome завершився достроково. У 6-му раунді 25-річний Джервонта зловив мексиканця аперкотом, відправивши суперника у глибокий нокаут. Удар був настільки сильним, що Санта Крус приходив до тями кілька хвилин.

В інтернеті цей момент охрестили нокаутом року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свою другу перемогу в супертяжах здобув і Олександр Усик.

Поєдинок проти британця Дерека Чісори за титул офіційного претендента на бій за титул чемпіона світу за версією WBO завершився перемогою нашого співвітчизника.

Пізніше з'явився коментар британця, а також відео з найкращими моментами битви.

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