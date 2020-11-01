Непереможний боксер виграв бій "нокаутом року". Відео

Непереможений американський боксер Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) здобув ефектну перемогу над Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО), завоювавши пояси чемпіона світу WBA у першому легкому і легкому дивізіонах.

12-раундовий поєдинок у Сан-Антоніо на арені Alamodome завершився достроково. У 6-му раунді 25-річний Джервонта зловив мексиканця аперкотом, відправивши суперника у глибокий нокаут. Удар був настільки сильним, що Санта Крус приходив до тями кілька хвилин.

В інтернеті цей момент охрестили нокаутом року.

Коментарі користувачів

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свою другу перемогу в супертяжах здобув і Олександр Усик.

Поєдинок проти британця Дерека Чісори за титул офіційного претендента на бій за титул чемпіона світу за версією WBO завершився перемогою нашого співвітчизника.

Пізніше з'явився коментар британця, а також відео з найкращими моментами битви.